Objavljen prvi trailer za film o Bruceu Springsteenu

YouTube screenshot

Objavljen je prvi trailer za iščekivani biografski film o Bruceu Springsteenu, Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Film u režiji Scotta Coopera, poznatog po filmu Crazy Heart, u kina stiže 24. listopada 2025.

U glavnoj ulozi pojavljuje se Jeremy Allen White, zvijezda serije The Bear, koji utjelovljuje Springsteena u njegovim najranjivijim i najkreativnijim trenucima. Uz njega, u filmu glume Jeremy Strong kao menadžer Jon Landau, Stephen Graham kao Bruceov otac Douglas, Gaby Hoffmann kao majka Adele te Marc Maron, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Johnny Cannizzaro i David Krumholtz u sporednim ulogama.

Film je inspiriran knjigom Warrena Zanesa Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska iz 2023. godine, a fokusira se na razdoblje stvaranja albuma Nebraska iz 1982. godine. Riječ je o jednom od najintimnijih i najutjecajnijih Springsteenovih albuma, nastalom u njegovoj spavaćoj sobi u New Jerseyju na jednostavnom četverokanalnom snimaču. Album je bio odgovor na pritiske slave i osobne demone, a obilježen je temama otuđenja, neuspjeha i potrage za iskupljenjem.

Trailer prikazuje Springsteena kako kupuje svoj prvi automobil, suočava se s bolnim sjećanjima iz djetinjstva te radi na sirovim snimkama koje će kasnije postati kultni album. Poseban naglasak stavljen je na njegov odnos s ocem, prikazan kroz crno-bijele flashbackove, kao i na energične koncertne nastupe, među kojima se izdvaja izvedba Born to Run.

Redatelj Scott Cooper ističe kako je film “putovanje kroz sjećanje, mit i istinu”, s posebnim naglaskom na emocionalnu iskrenost i ranjivost iza Springsteenove glazbe. Jeremy Allen White je za ulogu intenzivno surađivao sa samim Springsteenom, koji je podržao projekt i bio uključen u proces snimanja. Film je sniman na autentičnim lokacijama u New Jerseyju, uključujući Freehold i Asbury Park, što dodatno doprinosi vjerodostojnosti priče.